Бронзовый призер ОИ-2012 от Азербайджана Христов отстранен IWF после перепроверки допинг-проб

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила бронзового призера Лондонской Олимпиады 2012 года Валентина Христова, представлявшего на Играх Азербайджан и чемпиона Олимпиады в Лондоне украинца Алексея Торохтия и от участия в соревнованиях после проведенной Международным олимпийским комитетом (МОК) перепроверки допинг-проб спортсменов, сообщается на официальном сайте IWF.

Как сообщает Report, после повторного анализа проб штангистов с лондонской Олимпиады в их образцах мочи обнаружено запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон. Торохтий победил в Лондоне в весовой категории до 105 кг, Христов стал третьим в весовой категории до 56 кг. Кроме того, IWF отстранила представителя Узбекистана Руслана Нурудинова, занявшего в Лондоне четвертое место в весе до 105 кг. В его пробе после перепроверки найдены дегидрохлорметилтестостерон и станозолол. Нурудинов - олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро и победитель чемпионата мира-2013. Также отстранены двукратная чемпионка Европы Мелине Далузян (Армения) и белорус Николай Новиков.