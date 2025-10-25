В Батуми состоялся конгресс Европейской ассоциации атлетики
- 25 октября, 2025
- 18:40
В грузинском батуми состоялся конгресс Европейской ассоциации атлетики.
Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие президент Федерации атлетики Азербайджана Джавид Гурбанов, генеральный секретарь ФАА Магеррам Султанзаде и специалист Брендон Исаков.
В рамках конгресса были проведены встречи с руководителями федераций, входящих в Европейской ассоциации атлетики, и состоялся обмен мнениями по различным вопросам повестки.
