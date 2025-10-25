Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Батуми состоялся конгресс Европейской ассоциации атлетики

    В грузинском батуми состоялся конгресс Европейской ассоциации атлетики.

    Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие президент Федерации атлетики Азербайджана Джавид Гурбанов, генеральный секретарь ФАА Магеррам Султанзаде и специалист Брендон Исаков.

    В рамках конгресса были проведены встречи с руководителями федераций, входящих в Европейской ассоциации атлетики, и состоялся обмен мнениями по различным вопросам повестки.

