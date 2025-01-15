В Баку завершился городской чемпионат по дзюдо

Подведены итоги Чемпионата Баку по дзюдо U- 21, организованного совместно Федерацией дзюдо Азербайджана и Управлением молодежи и спорта столицы.

Подведены итоги Чемпионата Баку по дзюдо U- 21, организованного совместно Федерацией дзюдо Азербайджана и Управлением молодежи и спорта столицы.

Как сообщает Report, соревнования в 14 весовых категориях среди юношей и девушек проходили в спортивно-оздоровительном центре Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в поселке Говсан.

За медали боролись 150 дзюдоистов из 27 различных клубов, общественных и спортивных организаций Баку.

По итогам индивидуальных соревнований в общекомандном зачете по количеству медалей первое место занял "Дзюдо Клуб 2012", второе место - Шушинская детско-юношеская спортивная школа, третье место - спортивный клуб "Атилла".

Отметим, что по итогам женских соревнований золотые медали завоевали Алия Исмаилзаде (48 кг), Лейла Алиева (52 кг) и Айсель Шафиева (57 кг). Среди юношей золотые медали получили Айхан Мирзазаде (60 кг), Ханахмед Шарифов (66 кг), Саид Рзаев (73 кг), Роман Гараев (81 кг), Фарид Ниязов (90 кг), Видад Алиев (100 кг) и Эльдар Алиев (+100 кг).