В Баку впервые прошел заезд Peking to Paris Motors Challenge

В Баку при поддержке операционной компании Baku City Circuit впервые был проведен 8-й тур международного заезда Peking to Paris Motors Challenge.

В Баку при поддержке операционной компании Baku City Circuit впервые был проведен 8-й тур международного заезда Peking to Paris Motors Challenge.

Как передает Report , любители ретро-автомобилей собрались на мероприятии, которое состоялось возле фонтана "Семь красавиц" в Приморском национальном парке.

Peking to Paris Motors Challenge - это не только автомобильная гонка, но и приключение с испытанием на выносливость. Участники соревнуются по одной из сложнейших трасс мира, преодолевая на ретро-автомобилях дистанцию ​​около 14 000 км.

Участники международной гонки, которая продолжается 37 дней, стартовали в КНР 18 мая, проехав через Монголию и Казахстан, прибыли в Азербайджан.

Мероприятие завершилось демонстрацией образцов азербайджанской культуры и празднеством.

Отметим, что ралли проходит с 1907 года. Соревнование, в котором принимают участие 100 человек, планируется завершить во Франции.