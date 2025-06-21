О нас

В Баку впервые пройдет турнир UFC

В Баку впервые пройдет турнир UFC Сегодня в Баку впервые состоится турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC)
Индивидуальные
21 июня 2025 г. 07:15
В Баку впервые пройдет турнир UFC

Сегодня в Баку впервые состоится турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC)

Как сообщает Report, бои турнира пройдут в Baku Crystal Hall. Предварительные поединки начнутся в 20:00, основные — в 23:00 по местному времени.

В главном бою вечера встретятся представители США Джамал Хилл и Халил Раунтри.

Из азербайджанских спортсменов Тофиг Мусаев сразится с представителем Кыргызстана Мыктыбеком Оролбаем, Рафаэль Физиев — с Игнасио Бахамондесом из Чили, а Назим Садыхов — с бразильцем Николасом Моттой.

Поединки “UFC Fight Night”:

Предварительные бои

Полулёгкий вес: Ирина Алексеева (Россия) – Клаудия Сигула (Польша)

Полусредний вес: Сок Хён Ко (Южная Корея) – Обан Эллиот (Уэльс)

Тяжёлый вес: Хамди Абдель Вахаб (Египет) – Мухаммед Усман (Нигерия)

Полулёгкий вес: Мелисса Маллинс (Великобритания) – Дарья Железнякова (Россия)

Средний вес: Исмаил Наурдиев (Марокко) – Пак Чун Ён (Южная Корея)

Наилегчайший вес: Тагир Уланбеков (Россия) – Азат Максум (Казахстан)

Основные бои

Полулёгкий вес: Мухаммед Найимов (Таджикистан) – Богдан Град (Австрия)

Лёгкий вес: Назим Садыхов (Азербайджан) – Николас Мотта (Бразилия)

Тяжёлый вес: Кёртис Блейдс – Ризван Кунияев (Россия)

Лёгкий вес: Тофиг Мусаев (Азербайджан) – Мыктыбек Оролбай (Кыргызстан)

Лёгкий вес: Рафаэль Физиев (Азербайджан) – Игнасио Бахамондес (Чили)

Полутяжёлый вес: Джамал Хилл (США) – Халил Раунтри (США).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu gün Bakıda ilk dəfə UFC turniri keçiriləcək

Экслюзивные новости

МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
20 июня 2025 г. 16:39
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
20 июня 2025 г. 14:15
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
17 июня 2025 г. 16:31
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
17 июня 2025 г. 15:08
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
17 июня 2025 г. 13:27
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
16 июня 2025 г. 12:22
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
13 июня 2025 г. 21:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi