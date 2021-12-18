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В Баку стартует турнир памяти Вугара Гашимова

В Баку стартует турнир памяти Вугара Гашимова Сегодня в Баку стартует 7-й Международный супертурнир, посвященный памяти известного азербайджанского шахматиста, чемпиона Европы Вугара Гашимова.
Индивидуальные
18 декабря 2021 г. 10:45
В Баку стартует турнир памяти Вугара Гашимова

Сегодня в Баку стартует 7-й Международный супертурнир, посвященный памяти известного азербайджанского шахматиста, чемпиона Европы Вугара Гашимова.

Как сообщает Report, в турнире, который пройдет в отеле Fairmont Baku и продлится до 24 декабря, сразятся 8 шахматистов - Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Вугар Асадли (все трое – Азербайджан), Фабиано Каруана (США), Сергей Карякин (Россия), Рихард Раппорт (Венгрия), Вишванатан Ананд (Индия) и Давид Навара (Чехия).

Возглавляют рейтинговую таблицу турнира Каруана и экс-чемпион мира Ананд.

Шахматисты сразятся в рапид и блиц. Победитель будет определен по сумме набранных очков в обоих турнирах.

Турнир организован Шахматным фондом Вугара Гашимова при поддержке Министерства молодежи и спорта, Федерации шахмат Азербайджана и спонсорстве SOCAR.

Отметим, что мемориал Вугара Гашимова впервые был проведен в 2014 году в Шамкире.

В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Bakıda Vüqar Həşimovun xatirə turniri start götürəcək

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