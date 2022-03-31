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В Баку стартует Кубок мира по спортивной гимнастике

В Баку стартует Кубок мира по спортивной гимнастике В Национальной гимнастической арене стартует Кубок мира по спортивной гимнастике.
Индивидуальные
31 марта 2022 г. 07:44
В Баку стартует Кубок мира по спортивной гимнастике

В Национальной гимнастической арене стартует Кубок мира по спортивной гимнастике.

Как передает Report, в нем примут участие 145 гимнастов и гимнасток из 34 стран.

Азербайджан на Кубке планеты представят: Мансум Сафаров (вольные упражнения), Агамурад Гахраманов (вольные упражнения, опорный прыжок, перекладина), Иван Тихонов (конь, опорный прыжок, параллельные брусья, перекладина), Джавидан Бабаев (кольца), Никита Симонов (кольца), Самира Гахраманова (опорный прыжок, бревно, вольные упражнения) и Милана Минаковская (разновысокие брусья, бревно, вольные упражнения).

Отметим, что после трех этапов Кубка мира по спортивной гимнастике, прошедших в 2022 году, соревнование в Баку считается финальным этапом. Поэтому в нашей столице будут подведены общие итоги, и гимнасты, показавшие лучшие результаты, станут обладателями Кубка мира, и которым будет вручен Кубок FIG.

Соревнования будут начинаться каждый день в 12:00.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda idman gimnastikası üzrə Dünya Kuboku başlayır

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