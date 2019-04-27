​В Баку стартовало первое соревнование "Формулы 2"

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Во второй день Гран-при Азербайджан SOCAR началось первое соревнование "Формулы 2".

Как сообщает Report, в соревновании за первенство борются десять команд, представленные двумя пилотами каждый. Пилоты совершат по Бакинскому городскому кольцу 32 круга.

В порядковом туре в Баку одержал победу пилот команды Karlin Нобухару Мацусита.

Напомним, что вчера в первом свободном заезде "Формулы 2" всех соперников обошел и стал первым пилот команды UNI Virtuosi Лука Гиотто. Нобухару Мацусита из команды Karlin пришел вторым, пилот Джордан Кинг из MP Motorsport завершил заезд третьим.