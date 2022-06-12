Гран-при Азербайджана: В лидеры вышел пилот Red Bull Макс Ферстаппен

В столице Азербайджана Баку стартовала основная гонка Формулы 1.

В столице Азербайджана Баку стартовала основная гонка Формулы 1.

Как передает Report, лидер сменился на 21-м круге после того, как пилот Ferrari Шарль Леклер остановил борьбу.

В Red Bull Макс Ферстаппен занял первое место. Его товарищ по команде Серхио Перес и Джордж Рассел из Williams находятся соответственно на втором и третьем месте.

15:42

Продолжается основная гонка Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Как передает Report, после 19 кругов лидирует пилот Ferrari Шарль Леклер.

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен занимает второе место, а его товарищ по команде Серхио Перес - третье.

15:02

В столице Азербайджана Баку стартовала основная гонка Формулы 1.

Как передает Report, протяженность бакинской трассы составляет 6 километров. На ней имеются три высокоскоростных участка, 20 поворотов, максимальная скорость - 360 км/ч. В гонках принимают участие 10 команд.

Гонку с поул-позишн начал пилот "Феррари" Шарль Леклер, показавший лучшее время в квалификации.

Бакинский этап является восьмым в календаре, а личный зачет в чемпионате возглавляет действующий обладатель титула Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (125 очков). Вторым идет Шарль Леклер ("Феррари", 116), а третьим - Серхио Перес ("Ред Булл", 110).

Отметим, что бакинская гонка проходит в шестой раз, а ее прошлогодним победителем стал Серхио Перес.