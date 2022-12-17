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В Баку проходит международный турнир по борьбе

В Баку проходит международный турнир по борьбе Стартовал международный турнир "Образование" среди борцов-юниоров (U-17) греко-римского и вольного стилей.
Индивидуальные
17 декабря 2022 г. 17:40
В Баку проходит международный турнир по борьбе

Стартовал международный турнир "Образование" среди борцов-юниоров (U-17) греко-римского и вольного стилей.

Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, в первый день соревнований, организованных совместно с министерством науки и образования, силами померились борцы-вольники, выступающие в весовой категории 45, 51, 60, 71 и 92 кг.

Победу одержали Эльгюн Мамедов (45 кг), Седреддин Гасанов (51 кг), Джамал Аббасов (60 кг), Нурдаулет Сеидбеков (71 кг) и Новруз Ахмедханов (92 кг).

Отметим, что в соревнованиях наряду со спортсменами из Азербайджана участвуют более 200 борцов из Казахстана, Таджикистана, Франции, Великобритании и Израиля.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda güləşçilər arasında beynəlxalq turnir start götürüb

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