В Баку стартовал Кубок мира по художественной гимнастике

В Баку стартовал Кубок мира по художественной гимнастике.

В Баку стартовал Кубок мира по художественной гимнастике.

Как сообщает Report, выступивший на церемонии открытия заведующий спортивным отделом министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов отметил, что в Азербайджане Кубок мира проводится уже в седьмой раз.

Напомнив, что на прошлой неделе в Баку успешно прошел международный турнир по художественной гимнастике AGF Trophy, Э.Мамедов сообщил, что на Кубке мира принимают участие 135 спортсменов из 40 стран.

Коснувшись успехов в области художественной гимнастики, Э.Мамедов отметил, что в прошлом году команда Азербайджана по групповым упражнениям завоевала бронзовую медаль, а на чемпионате Европы азербайджанские спортсмены завоевали три бронзовых награды.

Кубок мира, проходящий на Национальной арене гимнастики, продлится до 23 апреля.

Азербайджан в соревновании представляют Зохра Агамирова и Алина Гёзалова в индивидуальной программе, Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина – в групповых упражнениях.

Согласно традиции, набравшим наибольшее количество баллов спортсмену и групповой команде будет вручен кубок AGF Trophy.