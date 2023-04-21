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В Баку стартовал Кубок мира по художественной гимнастике

В Баку стартовал Кубок мира по художественной гимнастике В Баку стартовал Кубок мира по художественной гимнастике.
Индивидуальные
21 апреля 2023 г. 11:33
В Баку стартовал Кубок мира по художественной гимнастике

В Баку стартовал Кубок мира по художественной гимнастике.

Как сообщает Report, выступивший на церемонии открытия заведующий спортивным отделом министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов отметил, что в Азербайджане Кубок мира проводится уже в седьмой раз.

Напомнив, что на прошлой неделе в Баку успешно прошел международный турнир по художественной гимнастике AGF Trophy, Э.Мамедов сообщил, что на Кубке мира принимают участие 135 спортсменов из 40 стран.

Коснувшись успехов в области художественной гимнастики, Э.Мамедов отметил, что в прошлом году команда Азербайджана по групповым упражнениям завоевала бронзовую медаль, а на чемпионате Европы азербайджанские спортсмены завоевали три бронзовых награды.

Кубок мира, проходящий на Национальной арене гимнастики, продлится до 23 апреля.

Азербайджан в соревновании представляют Зохра Агамирова и Алина Гёзалова в индивидуальной программе, Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина – в групповых упражнениях.

Согласно традиции, набравшим наибольшее количество баллов спортсмену и групповой команде будет вручен кубок AGF Trophy.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda bədii gimnastika üzrə Dünya Kubokuna start verilib

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