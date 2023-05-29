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В Баку стартовал чемпионат мира по тхэквондо

В Баку стартовал чемпионат мира по тхэквондо В Баку стартовал чемпионат мира по тхэквондо.
Индивидуальные
29 мая 2023 г. 09:22
В Баку стартовал чемпионат мира по тхэквондо

В Баку стартовал чемпионат мира по тхэквондо.

Как сообщает Report, соревнование стартовало в 09:00 в Baku Crystal Hall.

Сегодня на даянг выйдет один член сборной Азербайджана. Джавад Агаев (68 кг) в 1/32 финала встретится с победителем пары Соломон Тефера (Эфиопия) – Эльдар Курманалиев (Кыргызстан).

В первый день чемпионата выступят спортсмены в весовой категории 68 кг и спортсменки в весовой категории 57 кг. В соревновании среди мужчин по весовым категориям выступят 87 спортсменов, среди женщин – 59 спортсменок.

В 26-м чемпионате мира, который пройдет 29 мая – 4 июня, примут участие 949 тхэквондистов в 16 весовых категориях.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda taekvondo üzrə dünya çempionatı start götürüb

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