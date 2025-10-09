Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    В Баку состоялась встреча с борцами из Швейцарии

    Индивидуальные
    • 09 октября, 2025
    • 15:56
    В Баку состоялась встреча с борцами из Швейцарии

    В Федерации борьбы Азербайджана состоялась встреча с борцами, приехавшими из Швейцарии по приглашению посольства этой страны в Баку.

    Как сообщает Report, после встречи швейцарские спортсмены Гьян Одерматт, Карим Леуппи, Андрин Полтера и Даниэль Бёш, занимающиеся национальной борьбой швинген (schwingen), провели совместные тренировки с азербайджанскими борцами и обменялись опытом.

    Мероприятие объединило элементы швейцарской борьбы швинген с древними традициями азербайджанского борцовского искусства. Встреча стала уникальной возможностью для спортсменов обеих стран поделиться техникой, традициями и ценностями, а также укрепить международные спортивные связи.

    Отметим, что борцы прибыли в Баку для участия в мероприятии "Дни Швейцарии 2025", которое пройдет 11–12 октября на Бакинском бульваре.

