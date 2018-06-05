В Баку состоялась церемония открытия чемпионата мира по BMX

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Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В Баку сегодня состоялась церемония открытия чемпионата мира по велоспорту BMX.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие председатель Оргкомитета, первый вице-премьер Ягуб Эюбов, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, вице-президент Федерации велоспорта Азербайджана, член руководящего комитета Европейского союза велосипедистов, руководитель рабочей группы по проведению чемпионата мира Сахиб Алекперов, вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде и др.

Приветствовав участников чемпионата мира, Я.Эюбов рассказал о проведении в Азербайджане крупных соревнований:

"Поручение Азербайджану организации крупных соревнований – наглядный показатель процветания, развития страны. До сих пор здесь были проведены такие соревнования, как I Европейские игры "Баку-2015", IV Исламские игры солидарности "Баку-2017". Созданный по распоряжению внимательно относящегося ко всем видам спорта президента Ильхама Алиева Оргкомитет обеспечит проведение турнира на высоком уровне. Площадка соревнования соответствуют всем требованиям".

Я.Эюбов пожелал всему частникам успехов и радость победы, объявив соревнование открытым.

Отметим, что в соревновании, которое продлится до 9 июня, поборются более 1500 спортсменов из 43 стран. Согласно программе, после официального открытия стартует соревнование среди подростков в категории Challenge.

Азербайджан в чемпионате мира представлен 8 спортсменами. Участвующие в категории Challenge велосипедисты Хаял Ибрагимов, Солтан Исрафилов и Жустинас Павловас примкнут к соревнованиям 6 июня. 7 июня выступят Орхан Мамедов, Вугар Насибов, Кянан Бабаев и Эльмар Шахмарзаде. Выступающий в категории "элита" Агшин Исмайлов выйдет на стартовую линию 8 июня.