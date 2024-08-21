В Баку состоится открытый чемпионат по гребле

22 августа в Баку состоится открытый чемпионат по гребле при организации Федерации каноэ и гребли Азербайджана (ФКГА) и Управления молодежи и спорта города Баку.

22 августа в Баку состоится открытый чемпионат по гребле при организации Федерации каноэ и гребли Азербайджана (ФКГА) и Управления молодежи и спорта города Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе ФКГА, турнир состоится на Бакинском бульваре, перед зданием федерации.

Юные спортсмены из Баку и Мингячевира будут соревноваться в гребле на байдарках и каноэ на одноместных и двухместных лодках на дистанции 200 и 500 метров и в академиечской гребле - на одноместных лодках на дистанции 500 метров.

Бакинский чемпионат начнется в 11:00 и продлится один день.