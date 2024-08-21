О нас

В Баку состоится открытый чемпионат по гребле

В Баку состоится открытый чемпионат по гребле 22 августа в Баку состоится открытый чемпионат по гребле при организации Федерации каноэ и гребли Азербайджана (ФКГА) и Управления молодежи и спорта города Баку.
Индивидуальные
21 августа 2024 г. 10:41
В Баку состоится открытый чемпионат по гребле

22 августа в Баку состоится открытый чемпионат по гребле при организации Федерации каноэ и гребли Азербайджана (ФКГА) и Управления молодежи и спорта города Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе ФКГА, турнир состоится на Бакинском бульваре, перед зданием федерации.

Юные спортсмены из Баку и Мингячевира будут соревноваться в гребле на байдарках и каноэ на одноместных и двухместных лодках на дистанции 200 и 500 метров и в академиечской гребле - на одноместных лодках на дистанции 500 метров.

Бакинский чемпионат начнется в 11:00 и продлится один день.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avarçəkmə üzrə açıq Bakı çempionatı keçiriləcək

Самое важное

В кабинете Варданяна в Ханкенди найден полный фальшивых карт Атлас Нахчывана
В кабинете Варданяна в Ханкенди найден полный фальшивых карт "Атлас Нахчывана"
17 августа 2024 г. 09:23
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Нахчыванском направлении
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Нахчыванском направлении
15 августа 2024 г. 20:51
Президент принял завоевавших медали на летней Олимпиаде азербайджанских спортсменов и их тренеров
ФотоПрезидент принял завоевавших медали на летней Олимпиаде азербайджанских спортсменов и их тренеров
14 августа 2024 г. 16:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi