В Баку сегодня стартует турнир "Большой шлем"

В Баку сегодня стартует турнир "Большой шлем".

В Баку сегодня стартует турнир "Большой шлем".

Как сообщает Report, в первый день соревнований, который пройдет на Национальной арене гимнастики, на татами выйдут 12 представителей Азербайджана.

Сегодня в соревнованиях среди мужчин примут участие Ахмед Юсифов, Мурад Мурадлы, Балабей Агаев (все - 60 кг), Яшар Наджафов, Руслан Пашаев, Рашад Елкиев и Эльшан Асадов (66 кг), а среди женщин - Лейла Алиева, Кенуль Алиева, Шафаг Гамидова (все - 48 кг), Фидан Гасымова, Фидан Ализаде (обе - 57 кг).

Отметим, что турнир завершится 16 февраля. Азербайджан представлен 32 спортсменами.