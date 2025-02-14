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В Баку сегодня стартует турнир "Большой шлем"

В Баку сегодня стартует турнир "Большой шлем" В Баку сегодня стартует турнир "Большой шлем".
Индивидуальные
14 февраля 2025 г. 09:30
В Баку сегодня стартует турнир Большой шлем

В Баку сегодня стартует турнир "Большой шлем".

Как сообщает Report, в первый день соревнований, который пройдет на Национальной арене гимнастики, на татами выйдут 12 представителей Азербайджана.

Сегодня в соревнованиях среди мужчин примут участие Ахмед Юсифов, Мурад Мурадлы, Балабей Агаев (все - 60 кг), Яшар Наджафов, Руслан Пашаев, Рашад Елкиев и Эльшан Асадов (66 кг), а среди женщин - Лейла Алиева, Кенуль Алиева, Шафаг Гамидова (все - 48 кг), Фидан Гасымова, Фидан Ализаде (обе - 57 кг).

Отметим, что турнир завершится 16 февраля. Азербайджан представлен 32 спортсменами.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda "Böyük Dəbilqə" turnirinə bu gün start verilir

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