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В Баку прошла церемония закрытия чемпионата Азербайджана по шахматам

В Баку прошла церемония закрытия чемпионата Азербайджана по шахматам В Баку в бизнес-центре Landmark прошла церемония закрытия чемпионата Азербайджана по шахматам.
Индивидуальные
15 февраля 2025 г. 19:58
В Баку прошла церемония закрытия чемпионата Азербайджана по шахматам

В Баку в бизнес-центре Landmark прошла церемония закрытия чемпионата Азербайджана по шахматам.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие официальные лица Федерации шахмат Азербайджана и Министерства молодежи и спорта, а также шахматисты.

В начале мероприятия был представлен видеоролик о чемпионате Азербайджана.

Начальник отдела спорта Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов в своем выступлении поделился впечатлениями о турнире.

Президент Федерации шахмат Махир Мамедов также поделился своими впечатлениями и поздравил победителей.

Отметим, что Рауф Мамедов, обыграв Шахрияра Мамедьярова, стал чемпионом Азербайджана в шестой раз в своей карьере. Среди женщин чемпионский титул завоевала Гюнай Мамедзаде, победив Гёвхар Бейдуллаеву.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞahmat üzrə Azərbaycan çempionatının bağlanış mərasimi keçirilib

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