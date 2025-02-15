В Баку прошла церемония закрытия чемпионата Азербайджана по шахматам

В Баку в бизнес-центре Landmark прошла церемония закрытия чемпионата Азербайджана по шахматам.
Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие официальные лица Федерации шахмат Азербайджана и Министерства молодежи и спорта, а также шахматисты.
В начале мероприятия был представлен видеоролик о чемпионате Азербайджана.
Начальник отдела спорта Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов в своем выступлении поделился впечатлениями о турнире.
Президент Федерации шахмат Махир Мамедов также поделился своими впечатлениями и поздравил победителей.
Отметим, что Рауф Мамедов, обыграв Шахрияра Мамедьярова, стал чемпионом Азербайджана в шестой раз в своей карьере. Среди женщин чемпионский титул завоевала Гюнай Мамедзаде, победив Гёвхар Бейдуллаеву.