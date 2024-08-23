В Баку прошел Открытый чемпионат по гребле

В Баку прошел Открытый чемпионат по гребле.

В Баку прошел Открытый чемпионат по гребле.

Как сообщает Report, чемпионат организован совместно Федерацией гребли на каноэ Азербайджана (AKAF) и Управлением молодежи и спорта города Баку.

Соревнования прошли на Бакинском бульваре перед зданием AKAF, где наравне со столичными спортсменами участвовали подростки и юноши из Мингячевира. Они соревновались в различных возрастных категориях.

Победители Открытого чемпионата Баку, показавшие отличные результаты, были награждены медалями и дипломами.

Отмечается, что основная цель соревнований среди юниоров и молодежи — выявление перспективных спортсменов и подготовка будущих профессионалов.