В Баку пройдут чемпионат и первенство Азербайджана по стрельбе из лука

В Баку пройдут чемпионат и первенство Азербайджана по стрельбе из лука.

В Баку пройдут чемпионат и первенство Азербайджана по стрельбе из лука.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации стрельбы из лука, в соревнованиях примут участие около 60 спортсменов из разных регионов.

Лучники и лучницы будут стрелять по мишени в крытом зале с расстояния 18 метров в трех возрастных категориях (подростки до 16 лет, молодежь 16-18 лет и взрослые).

Тренировочные занятия пройдут 5 февраля. Чемпионат стартует 6-го февраля. Торжественное открытие турнира состоится в Бакинском дворце спорта.

Соревнование, которое продлится от 1/4 финала до финала, завершится 7 февраля церемонией награждения победителей.