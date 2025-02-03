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В Баку пройдут чемпионат и первенство Азербайджана по стрельбе из лука

В Баку пройдут чемпионат и первенство Азербайджана по стрельбе из лука В Баку пройдут чемпионат и первенство Азербайджана по стрельбе из лука.
Индивидуальные
3 февраля 2025 г. 15:55
В Баку пройдут чемпионат и первенство Азербайджана по стрельбе из лука

В Баку пройдут чемпионат и первенство Азербайджана по стрельбе из лука.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации стрельбы из лука, в соревнованиях примут участие около 60 спортсменов из разных регионов.

Лучники и лучницы будут стрелять по мишени в крытом зале с расстояния 18 метров в трех возрастных категориях (подростки до 16 лет, молодежь 16-18 лет и взрослые).

Тренировочные занятия пройдут 5 февраля. Чемпионат стартует 6-го февраля. Торжественное открытие турнира состоится в Бакинском дворце спорта.

Соревнование, которое продлится от 1/4 финала до финала, завершится 7 февраля церемонией награждения победителей.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda kamandan oxatma üzrə Azərbaycan birinciliyi və çempionatı keçiriləcək

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