В Баку пройдет турнир по карате, посвященный памяти шехидов 20 Января

В Бакинском дворце спорта 20-22 января пройдет 7-й международный турнир по карате Arpachay Open, посвященный памяти шехидов 20 Января.

В Бакинском дворце спорта 20-22 января пройдет 7-й международный турнир по карате Arpachay Open, посвященный памяти шехидов 20 Января.

Как сообщили Report в Национальной федерации карате Азербайджана (НФКА), в организованном при поддержке Министерства молодежи и спорта, совместной организации клуба "Арпачай" и НФКА турнире примут участие более 600 спортсменов различных возрастных групп из шести стран.

Спортсмены представят индивидуальные и командные выступления.

Церемония открытия турнира Arpachay Open состоится в 17:00 21 января.