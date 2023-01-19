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В Баку пройдет турнир по карате, посвященный памяти шехидов 20 Января

В Баку пройдет турнир по карате, посвященный памяти шехидов 20 Января В Бакинском дворце спорта 20-22 января пройдет 7-й международный турнир по карате Arpachay Open, посвященный памяти шехидов 20 Января.
Индивидуальные
19 января 2023 г. 14:52
В Баку пройдет турнир по карате, посвященный памяти шехидов 20 Января

В Бакинском дворце спорта 20-22 января пройдет 7-й международный турнир по карате Arpachay Open, посвященный памяти шехидов 20 Января.

Как сообщили Report в Национальной федерации карате Азербайджана (НФКА), в организованном при поддержке Министерства молодежи и спорта, совместной организации клуба "Арпачай" и НФКА турнире примут участие более 600 спортсменов различных возрастных групп из шести стран.

Спортсмены представят индивидуальные и командные выступления.

Церемония открытия турнира Arpachay Open состоится в 17:00 21 января.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş karate turniri keçiriləcək

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