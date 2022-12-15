В Баку пройдет Кубок президента по човгану

16 декабря стартует Кубок президента по национальной конной игре човган, организованный Федерацией конного спорта Азербайджана.

16 декабря стартует Кубок президента по национальной конной игре човган, организованный Федерацией конного спорта Азербайджана.

Как сообщает Report, всего в турнире с участием пяти команд будет проведено 12 игр.

По результатам жеребьевки были определены места команд в группе и расписание игр на день. На торжественной церемонии открытия турнира состоялась музыкальная программа и конный парад участников.

В первый игровой день с командой "Сярхядчи-Дилбаз" встретится "Полад". В другом матче дня ”Сярхядчи-Карабах“ примет ”Бута Голден".

16, 17, 18, 20 и 22 декабря турнир продолжится групповыми играми, а 24 декабря состоится финал. Все встречи пройдут в закрытом манеже Конного центра Бина.