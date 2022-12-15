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В Баку пройдет Кубок президента по човгану

В Баку пройдет Кубок президента по човгану 16 декабря стартует Кубок президента по национальной конной игре човган, организованный Федерацией конного спорта Азербайджана.
Индивидуальные
15 декабря 2022 г. 19:00
В Баку пройдет Кубок президента по човгану

16 декабря стартует Кубок президента по национальной конной игре човган, организованный Федерацией конного спорта Азербайджана.

Как сообщает Report, всего в турнире с участием пяти команд будет проведено 12 игр.

По результатам жеребьевки были определены места команд в группе и расписание игр на день. На торжественной церемонии открытия турнира состоялась музыкальная программа и конный парад участников.

В первый игровой день с командой "Сярхядчи-Дилбаз" встретится "Полад". В другом матче дня ”Сярхядчи-Карабах“ примет ”Бута Голден".

16, 17, 18, 20 и 22 декабря турнир продолжится групповыми играми, а 24 декабря состоится финал. Все встречи пройдут в закрытом манеже Конного центра Бина.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda çövkən üzrə Prezident Kuboku keçiriləcək

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