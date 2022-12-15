В Баку пройдет Кубок президента по човгану

16 декабря стартует Кубок президента по национальной конной игре човган, организованный Федерацией конного спорта Азербайджана.
Как сообщает Report, всего в турнире с участием пяти команд будет проведено 12 игр.
По результатам жеребьевки были определены места команд в группе и расписание игр на день. На торжественной церемонии открытия турнира состоялась музыкальная программа и конный парад участников.
В первый игровой день с командой "Сярхядчи-Дилбаз" встретится "Полад". В другом матче дня ”Сярхядчи-Карабах“ примет ”Бута Голден".
16, 17, 18, 20 и 22 декабря турнир продолжится групповыми играми, а 24 декабря состоится финал. Все встречи пройдут в закрытом манеже Конного центра Бина.