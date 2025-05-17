В Баку проходит выставка классических автомобилей

Азербайджанская автомобильная федерация (ААФ) при поддержке Nazar Holding и Исполнительной власти города Баку организовала выставку классических автомобилей — настоящий подарок для ценителей автоистории.

Азербайджанская автомобильная федерация (ААФ) при поддержке Nazar Holding и Исполнительной власти города Баку организовала выставку классических автомобилей — настоящий подарок для ценителей автоистории.

Как сообщает Report, мероприятие проходит в рамках проекта "Эволюция скорости" на участке от улицы Азиза Алиева до площади перед воротами Гоша Гала.

Посетители могут увидеть автомобили, выпущенные до 1985 года, и окунуться в атмосферу ушедших эпох. Выставка предлагает уникальную возможность рассмотреть классические машины разных стран и времен, пробуждая ностальгические воспоминания.

Экспозиция открылась в утренние часы и будет работать до 19:00. За день выставка привлекла множество гостей и любителей ретро-автомобилей.

На мероприятии представлены как экземпляры из коллекции ААФ, так и автомобили, зарегистрированные частными владельцами.

Таким образом, ААФ официально открыла сезон мероприятий, посвященных классическим автомобилям. Уже в конце августа в Баку пройдет ретро-пробег, организованный федерацией.

Отметим, что 18 мая проект "Эволюция скорости" продолжится - на этот раз демонстрацией гоночных автомобилей и суперкаров. За два дня посетители смогут проследить развитие автомобильной индустрии - от ретро до высоких скоростей.



ФОТО: Мирджавид Эминоглу