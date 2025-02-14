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В Баку продолжается финальный этап чемпионата Азербайджана по шахматам

В Баку продолжается финальный этап чемпионата Азербайджана по шахматам Сегодня состоятся вторые игры финального этапа чемпионата Азербайджана по шахматам.
Индивидуальные
14 февраля 2025 г. 09:51
В Баку продолжается финальный этап чемпионата Азербайджана по шахматам

Сегодня состоятся вторые игры финального этапа чемпионата Азербайджана по шахматам.

Как сообщает Report, в решающем раунде Шахрияр Мамедьяров встретится с Рауфом Мамедовым.

Вчерашняя встреча между ними завершилась вничью со счетом 0,5:0,5. Теймур Раджабов не участвовал в матче за третье место с Мисратдином Искендеровым из-за проблем со здоровьем.

В финале среди женщин Говхар Бейдуллаева встретится с Гюнай Мамедзаде. В первой игре победу одержала Бейдуллаева - 1:0. В матче за третье место встречаются Ульвия Фаталиева и Гюльнар Мамедова. Фаталиева одержала вчера победу со счетом 1:0.

Отметим, что призовой фонд в мужском турнире составляет 60 тыс. манатов, а в женском - 30 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında final mərhələsinin ikinci oyunları keçiriləcək

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