В Баку продолжается финальный этап чемпионата Азербайджана по шахматам

Сегодня состоятся вторые игры финального этапа чемпионата Азербайджана по шахматам.

Сегодня состоятся вторые игры финального этапа чемпионата Азербайджана по шахматам.

Как сообщает Report, в решающем раунде Шахрияр Мамедьяров встретится с Рауфом Мамедовым.

Вчерашняя встреча между ними завершилась вничью со счетом 0,5:0,5. Теймур Раджабов не участвовал в матче за третье место с Мисратдином Искендеровым из-за проблем со здоровьем.

В финале среди женщин Говхар Бейдуллаева встретится с Гюнай Мамедзаде. В первой игре победу одержала Бейдуллаева - 1:0. В матче за третье место встречаются Ульвия Фаталиева и Гюльнар Мамедова. Фаталиева одержала вчера победу со счетом 1:0.

Отметим, что призовой фонд в мужском турнире составляет 60 тыс. манатов, а в женском - 30 тыс. манатов.