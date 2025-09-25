Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    В Баку прибыли спортсмены из Таджикистана и Узбекистана для участия в III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    • 25 сентября, 2025
    • 05:58
    Азербайджан впервые примет III Игры СНГ, в страну прибыли делегации еще двух стран.

    Как передает Report, в Международный аэропорт Гейдар Алиев приземлился самолет с таджикской командой из 60 человек и узбекской командой из 15 человек.

    В аэропорту спортсменов встретили представители СМИ.

    Отметим, что III Игры СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана – Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия состоятся на стадионе города Гянджа.

    Азербайджан впервые примет III Игры СНГ, в страну прибыла еще одна делегация участников.

    Как передает Report, спортсмены из Беларуси прибыли в Азербайджан в составе 30 человек.

    В Международном аэропорту Гейдар Алиев их встретили представители СМИ.

