В Баку прибыли спортсмены из Таджикистана и Узбекистана для участия в III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан впервые примет III Игры СНГ, в страну прибыли делегации еще двух стран.

Как передает Report, в Международный аэропорт Гейдар Алиев приземлился самолет с таджикской командой из 60 человек и узбекской командой из 15 человек.

В аэропорту спортсменов встретили представители СМИ.

Отметим, что III Игры СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана – Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия состоятся на стадионе города Гянджа.

04:19

Азербайджан впервые примет III Игры СНГ, в страну прибыла еще одна делегация участников.

Как передает Report, спортсмены из Беларуси прибыли в Азербайджан в составе 30 человек.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев их встретили представители СМИ.

