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    В Баку планируется провести одно из заседаний в рамках ОПЕК+

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "В первой половине следующего года в Баку планируется провести одно из заседаний в рамках ОПЕК+".

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

    Он отметил, что точная дата мероприятия будет уточнена в декабре: "Первоначальное решение об этом уже принято. Однако на заседании мониторинговой комиссии в декабре будет принято более точное решение об этом. Тогда определится дата. Заседание планируется провести приблизительно в первой половине следующего года".

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