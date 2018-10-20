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Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "В первой половине следующего года в Баку планируется провести одно из заседаний в рамках ОПЕК+".
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
Он отметил, что точная дата мероприятия будет уточнена в декабре: "Первоначальное решение об этом уже принято. Однако на заседании мониторинговой комиссии в декабре будет принято более точное решение об этом. Тогда определится дата. Заседание планируется провести приблизительно в первой половине следующего года".
Tural İbadlıАвтор новости