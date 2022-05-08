В Баку ограничат движение транспортных средств в связи с Гран-при Формулы-1

В связи с ремонтными работами на трассе в рамках подготовки к гонкам Формулы-1 на участке проспекта Нефтчиляр от круга "Азнефть" (пересечение проспекта "Нефтчиляр" и улицы Ниязи) до отеля "Marriott Absheron" (пересечение проспекта "Нефтчиляр" и улицы Пушкина) движение будет ограничено.
Как сообщили Report в Операционной компании Бакинское городское кольцо (Baku City Circuit), водителей просят использовать альтернативные дороги, учитывая пробки на этом участке дороги.
В компании подчеркнули, что дороги будут не закрыты, а только будет сужена полоса движения.
Операционная компания благодарит водителей за понимание и приносит извинения за временные неудобства, вызванные подготовкой.