В Баку ограничат движение транспортных средств в связи с Гран-при Формулы-1

В связи с ремонтными работами на трассе в рамках подготовки к гонкам Формулы-1 2022 года на участке проспекта Нефтчиляр от круга «Азнефть» (пересечение проспекта Нефчиляр и улицы Ниязи) до отеля "Marriott Absheron" (пересечение проспекта Нефтяников и улиц

В связи с ремонтными работами на трассе в рамках подготовки к гонкам Формулы-1 на участке проспекта Нефтчиляр от круга "Азнефть" (пересечение проспекта "Нефтчиляр" и улицы Ниязи) до отеля "Marriott Absheron" (пересечение проспекта "Нефтчиляр" и улицы Пушкина) движение будет ограничено.

Как сообщили Report в Операционной компании Бакинское городское кольцо (Baku City Circuit), водителей просят использовать альтернативные дороги, учитывая пробки на этом участке дороги.

В компании подчеркнули, что дороги будут не закрыты, а только будет сужена полоса движения.

Операционная компания благодарит водителей за понимание и приносит извинения за временные неудобства, вызванные подготовкой.