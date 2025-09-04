Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    В Баку обсудили подготовку к III Играм СНГ

    • 04 сентября, 2025
    • 19:59
    В Баку обсудили подготовку к III Играм СНГ

    Заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов провел третье заседание Организационного комитета по проведению III Игр СНГ.

    Как сообщает Report, на мероприятии были заслушаны презентации Операционной компании Бакинской городской трассы при Министерстве молодежи и спорта о ходе подготовки к Играм.

    Обсуждались вопросы работы аэропортов и транспорта, обеспечения безопасности, аккредитации, брендинга, билетной системы, логистики, питания, уборки и управления отходами.

    Также были рассмотрены вопросы, касающиеся подготовки спортивных объектов, церемоний открытия и закрытия, программы волонтеров, медиа- и IT-обеспечения.

    III MDB Oyunlarının Təşkilat Komitəsinin 3-cü iclası keçirilib
    Azerbaijan hosts 3rd meeting of Organizing Committee for III CIS Games

