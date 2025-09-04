В Баку обсудили подготовку к III Играм СНГ
- 04 сентября, 2025
- 19:59
Заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов провел третье заседание Организационного комитета по проведению III Игр СНГ.
Как сообщает Report, на мероприятии были заслушаны презентации Операционной компании Бакинской городской трассы при Министерстве молодежи и спорта о ходе подготовки к Играм.
Обсуждались вопросы работы аэропортов и транспорта, обеспечения безопасности, аккредитации, брендинга, билетной системы, логистики, питания, уборки и управления отходами.
Также были рассмотрены вопросы, касающиеся подготовки спортивных объектов, церемоний открытия и закрытия, программы волонтеров, медиа- и IT-обеспечения.
