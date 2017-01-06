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    В Баку начался международный семинар по дзюдо

    На семинаре участвуют 400 делегаций из 100 стран мира

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В Баку начался международный семинар для судей и тренеров, организуемый Международной федерацией дзюдо (IJF). 

    Как сообщает Report, на семинаре участвуют 400 делегаций из 100 стран мира.

    До начала семинара состоялась встреча президента Федерации дзюдо Азербайджана Ровнага Абдуллаева и президента IJF Мариуса Визера.  После встречи Р.Абдуллаев и М.Визер ответили на вопросы журналистов. 

    После этого состоялось открытие семинара, на котором выступил Р.Абдуллаев. Он отметил, что гордится проведением подобного мероприятия в Баку и выразил благодарность IJF. Руководитель ФДА рассказал о развитии дзюдо в Азербайджане за последние годы. 

    В своем выступлении президент IJF рассказал о значимости семинара. Он затронул поправки в правилах. 

    Отметим, что семинар во Дворце спорта имени Гейдара Алиева продлится два дня. На семинаре участвуют руководители всех комитетов IJF, официальные лица федераций, президенты федераций Франции, Монголии, Турции и ряда других стран. Целью семинара является теоретическое и практическое информирование участников о новшествах в правилах судейства и соревнований дзюдо.

    Фото: Фири Салим

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