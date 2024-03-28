В Баку на турнире "Великий шелковый путь" состоялась церемония награждения

В Баку на международном турнире по боксу "Великий шелковый путь" после финальных поединков состоялась церемония награждения боксерш.

В Баку на международном турнире по боксу "Великий шелковый путь" после финальных поединков состоялась церемония награждения боксерш.

Как сообщает Report, мероприятие состоялось в Центре бокса.

В церемонии награждения приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и президент Федерации бокса Азербайджана Сахиль Бабаев.

В турнире приняли участие 121 спортсмен из 11 стран. Женская сборная Азербайджана завершила турнир с 2 золотыми, 3 серебряными и 4 бронзовыми медалями. Бои между боксерами продолжается.

Представители Азербайджана Гасан Меликов и Шамиль Аскеров завершили свои заключительные бои победой и завоевали золотые медали.