В Баку IV Исламские игры солидарности стартуют соревнованиями по футболу

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В Баку старт IV Исламским играм солидарности будет дан сегодня соревнованиями по футболу. Как сообщает Report, первый матч состоится между командами Саудовской Аравии и Марокко с участием футболистов до 23 лет.

В первом матче группы А соревнуются сборные Азербайджана и Камеруна.

Отметим, что церемония открытия IV Исламских игр солидарности состоится 12 мая. Под флагами 56 стран и Спортивной федерации исламской солидарности за 269 комплектов медалей соревнуются спортсмены в 20 видах спорта.

Первые Игры исламской солидарности прошли в 2005 году в Саудовской Аравии. Следующие игры, запланированные на проведение в апреле 2010 года в Иране, были отложены в октябре 2009 года и впоследствии аннулированы. Третья по счету Исламиада прошла в Индонезии в 2013 году.

8 мая (понедельник)

Футбол

Группа А

10:30. Саудовская Аравия - Марокко

"Азал Арена"

18:30. Азербайджан - Камерун

"Байыл Арена"

Группа В

12:30. Алжир - Турция

"Байыл Арена"

16:30. Палестина - Оман

"Азал Арена"