В Баку IV Исламские игры солидарности стартуют соревнованиями по футболу

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В Баку старт IV Исламским играм солидарности будет дан сегодня соревнованиями по футболу. Как сообщает Report, первый матч состоится между командами Саудовской Аравии и Марокко с участием футболистов до 23 лет.
В первом матче группы А соревнуются сборные Азербайджана и Камеруна.
Отметим, что церемония открытия IV Исламских игр солидарности состоится 12 мая. Под флагами 56 стран и Спортивной федерации исламской солидарности за 269 комплектов медалей соревнуются спортсмены в 20 видах спорта.
Первые Игры исламской солидарности прошли в 2005 году в Саудовской Аравии. Следующие игры, запланированные на проведение в апреле 2010 года в Иране, были отложены в октябре 2009 года и впоследствии аннулированы. Третья по счету Исламиада прошла в Индонезии в 2013 году.
8 мая (понедельник)
Футбол
Группа А
10:30. Саудовская Аравия - Марокко
"Азал Арена"
18:30. Азербайджан - Камерун
"Байыл Арена"
Группа В
12:30. Алжир - Турция
"Байыл Арена"
16:30. Палестина - Оман
"Азал Арена"
Şamo QuliyevАвтор новости
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