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    В Баку будет организована экспозиция Музея шахмат Российской шахматной федерации

    Зрителям предоставляется уникальная возможность увидеть редкие экспонаты

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ В Баку будет организована экспозиция Музея шахмат Российской шахматной федерации.

    Как сообщили Report в пресс-службе шахматной олимпиады Баку, экспозиция пройдет в рамках 42-й Всемирной шахматной олимпиады в Баку с 1 по 14 сентября в Baku Crystal Hall.

    Зрителям предоставляется уникальная возможность посетить экспозицию, где будут представлены редкие экспонаты а также винтажные афиши с различных исторических соревнований.

    На выставке будут представлены комплекты индийской чатуранги, иранского шатранжа, шахматы с острова Льюиса, выполненные из моржового клыка, средневековые фигуры Карла Великого из слоновой кости, бурятские шахматы кочевников и многое-многое другое.  

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