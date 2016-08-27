Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ В Баку будет организована экспозиция Музея шахмат Российской шахматной федерации.

Как сообщили Report в пресс-службе шахматной олимпиады Баку, экспозиция пройдет в рамках 42-й Всемирной шахматной олимпиады в Баку с 1 по 14 сентября в Baku Crystal Hall.

Зрителям предоставляется уникальная возможность посетить экспозицию, где будут представлены редкие экспонаты а также винтажные афиши с различных исторических соревнований.

На выставке будут представлены комплекты индийской чатуранги, иранского шатранжа, шахматы с острова Льюиса, выполненные из моржового клыка, средневековые фигуры Карла Великого из слоновой кости, бурятские шахматы кочевников и многое-многое другое.