В Баку будет организован V "Забег Победы"

    В связи с 5-й годовщиной Победы Азербайджана в Отечественной войне, 2 ноября Министерство молодежи и спорта совместно с Baku City Circuit и Федерацией атлетики Азербайджана организует очередной благотворительный забег под названием "Забег Победы".

    Об этом сообщили Report в Минспорта.

    Участники "Забега Победы" стартуют в Национальном приморском парке у фонтана "Семь красавиц". Дистанция составит 10 км, победители будут награждены.

    Все финишировавшие участники получат медали и смогут скачать сертификат на официальном сайте соревнования.

    К забегу под лозунгом "Гордо вперед" могут присоединиться лица старше 18 лет, зарегистрировавшись по ссылке https://events.smartscoring.com/. После принятия заявки участнику на e-mail придет письмо-подтверждение и руководство.

    Регистрационный взнос в размере 20 манатов будет направлен в благотворительных целях в Фонд "YAŞAT". Количество мест ограничено, поэтому регистрация завершится автоматически при достижении лимита.

