В Бахрейне стартует первый из двух этапов "Формулы-1" в стране

Программа 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2020 года - Гран-при Бахрейна - стартует в пятницу.

Программа 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2020 года - Гран-при Бахрейна - стартует в пятницу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соревнования пройдут на автодроме в Сахире.

Изначально Гран-при Бахрейна должен был пройти в начале сезона в марте, но из-за пандемии коронавируса календарь был серьезно изменен, а сам чемпионат стартовал только в июле. При этом Бахрейн примет сразу два этапа - через неделю гонка здесь пройдет уже на другой конфигурации трассы. Впервые Гран-при Бахрейна прошел в 2004 году и с тех пор не состоялся лишь раз - в 2011-м этап был отменен из-за нестабильной обстановки в стране, начиная с 2014 года гонки в Сахире проходят при искусственном освещении. Рекордсменом по победам здесь является немец Себастьян Феттель, который четырежды пересекал финишную черту первым.

Ответы на главные вопросы сезона уже даны - британец Льюис Хэмилтон и его команда "Мерседес" досрочно оформили свои седьмые чемпионские титулы. Поэтому в заключительных трех этапах сезона на авансцену выйдет борьба за четвертое место в личном зачете и третье - в Кубке конструкторов. Спор за звание лучшего пилота после гонщиков "Мерседеса" и нидерландца Макса Ферстаппена будут вести мексиканец Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт"), монегаск Шарль Леклер ("Феррари") и австралиец Даниэль Риккьярдо ("Рено"), которых на данный момент разделяет всего четыре очка. В Кубке конструкторов командам этих пилотов конкуренцию также составит "Макларен".

Первая часть свободных заездов Гран-при Бахрейна начнется в 15:00 (далее -бакинское время), вторая - в 19:00. В субботу состоятся третья свободная практика (15:00) и квалификация (18:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой, которая начнется в 18:10.