В Азербайджане прошло Республиканское собрание спортивных журналистов - ФОТО

Республиканское собрание спортивных журналистов состоялось сегодня в отеле Boulevard.

Как сообщает Report, на мероприятие, организованное Федерацией спортивных журналистов Азербайджана, наряду с членами Правления организации были приглашены представители СМИ страны, а также пресс-секретари спортивных организаций и ветераны-журналисты.

Выступивший на мероприятии главный редактор спортивного сайта Qol.az Айдын Багиров отметил, что на фоне экономического роста в Азербайджане в спортивных СМИ существуют финансовые проблемы. В то же время не существует свободного рекламного рынка для самофинансирования СМИ и получения доходов. А.Багиров призвал пресс-службы сотрудничать со СМИ и не создавать пропасть из-за критики. Он также предложил отмечать 20 февраля как День спортивных журналистов Азербайджана.

Руководитель спортивного отдела ITV, пресс-секретарь федераций Бадминтона и Фехтования Азербайджана Кянан Хакимов назвал большим успехом сам факт того, что около 100 журналистов, задействованных в области спорта, собрались вместе. По словам К.Хакимова, в вопросе, связанном с Генрихом Мхитаряном накануне состоявшегося в прошлом году в Баку финала Лиги Европы УЕФА, спортивные СМИ не смогли выйти вперед в информационной войне. Поэтому К.Хакимов считает обязательным организацию медиа-семинаров и языковых курсов в преддверии ЕВРО-2020.

Директор департамента прессы и по связям с общественностью Профессиональной футбольной лиги Аслан Шахгельдиев в свою очередь добавил, что несмотря на регистрацию около 250 представителей средств массовой информации для освещения матчей чемпионата, на стадионах можно увидеть лишь несколько представителей СМИ.

Комментируя выдвинутые предложения, председатель Федерации спортивных журналистов Азербайджана и члены Правления подчеркнули, что приняли все к сведению и будут предприняты соответствующие шаги для решения вопросов.