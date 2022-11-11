В Азербайджане выпущена марка, посвященная 50-летию создания дзюдо

Федерация дзюдо Азербайджана представила почтовую марку, посвященную 50-летию создания дзюдо в стране.

Федерация дзюдо Азербайджана представила почтовую марку, посвященную 50-летию создания дзюдо в стране.

Как сообщили Report в Федерации, марка была выпущена в рамках сотрудничества с ООО "Азерпочт".

6 ноября президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер и президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев провели церемонию гашения почтовой марки.

Марка, подготовленная ООО "Азерпочт", напечатана в типографии Bobruisk Integrated Printing House в белорусском городе Бобруйск тиражом 48 000 экземпляров. Выпуск представляет собой небольшой лист из восьми марок.