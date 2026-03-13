Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    В Азербайджане впервые открыт офис Европейской ассоциации каноэ

    • 13 марта, 2026
    • 17:05
    В Азербайджане впервые открыт офис Европейской ассоциации каноэ

    Федерация каноэ и гребли Азербайджана (ФКГА) установила многоплановое сотрудничество с "Paddle Europe" (Европейская ассоциация каноэ - PEU).

    Как сообщили Report в ФКГА, учитывая стратегическое географическое положение Азербайджана, возможности проведения спортивных мероприятий и высокий потенциал сотрудничества между обеими организациями, стороны подписали документ о взаимном сотрудничестве.

    В церемонии подписания приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Международной федерации каноэ Томас Конецко, президент Европейской ассоциации каноэ Ян Зунграна и руководитель ФКГА Вугар Ахмедов. Согласно соглашению, сотрудничество будет включать создание офиса PEU в Баку для поддержки Восточной Европы и развивающихся стран, организацию международных соревнований, проведение учебно-тренировочных сборов на Сарсангском водохранилище.

    Кроме того, стороны планируют изучить возможности для инфраструктурных проектов, направленных на расширение подготовки спортсменов в регионе. С учетом географического положения Азербайджана будет укрепляться взаимодействие между спортивными сообществами каноэ Европы и Азии. Сотрудничество охватит совместные тренировки, обучение тренеров и подготовку спортивных лидеров, участие в мероприятиях и развитие ключевых направлений.

    Для эффективной координации и прозрачного принятия решений стороны создадут Совместную управляющую группу, состоящую из равного числа представителей ФКГА и PEU.

    Федерация каноэ и гребли Азербайджана
    Azərbaycanda ilk dəfə Avropa Kanoe Assosiasiyasının ofisi açılıb
