    В Азербайджане в 2026 году пройдет чемпионат Европы по карате

    04 ноября, 2025
    • 12:14
    В Азербайджане в 2026 году пройдет чемпионат Европы по карате

    В Азербайджане в 2026 году пройдет чемпионат Европы по карате.

    Как сообщает Report, об этом сказал генеральный секретарь Дефлимпийского комитета Азербайджана Намиг Новрузов.

    Он также отметил, что в 2027 году в Азербайджане планируется провести Генеральную ассамблею Европейского дефлимпийского комитета:

    "В рамках мероприятий Европейской спортивной организации глухих в сентябре 2026 года в Азербайджане планируется проведение чемпионата Европы по карате. Это историческое событие с точки зрения развития дефлимпийского движения в стране. А в 2027 году планируется проведение Генассамблеи Европейского дефлимпийского комитета в Азербайджане".

