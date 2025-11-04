В Азербайджане в 2026 году пройдет чемпионат Европы по карате
- 04 ноября, 2025
- 12:14
В Азербайджане в 2026 году пройдет чемпионат Европы по карате.
Как сообщает Report, об этом сказал генеральный секретарь Дефлимпийского комитета Азербайджана Намиг Новрузов.
Он также отметил, что в 2027 году в Азербайджане планируется провести Генеральную ассамблею Европейского дефлимпийского комитета:
"В рамках мероприятий Европейской спортивной организации глухих в сентябре 2026 года в Азербайджане планируется проведение чемпионата Европы по карате. Это историческое событие с точки зрения развития дефлимпийского движения в стране. А в 2027 году планируется проведение Генассамблеи Европейского дефлимпийского комитета в Азербайджане".
