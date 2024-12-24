В Азербайджане стартовал чемпионат по тхэквондо

В спортивно-оздоровительном клубе Министерства по чрезвычайным ситуациям в поселке Говсан начался чемпионат Азербайджана по тхэквондо среди взрослых, а также первенство страны среди юношей и молодежи.

В спортивно-оздоровительном клубе Министерства по чрезвычайным ситуациям в поселке Говсан начался чемпионат Азербайджана по тхэквондо среди взрослых, а также первенство страны среди юношей и молодежи.

Как сообщает Report, в первый день соревнований выступили юные тхэквондисты 2011-2013 годов рождения. Были определены победители в весовых категориях среди юношей (37 кг, 41 кг, 57 кг, 61 кг, 65 кг, +65 кг) и девушек (55 кг, 59 кг, +59 кг).

Среди юношей чемпионские титулы завоевали Муса Сулейманлы (37 кг), Ниджат Надиров (41 кг), Эльмир Салимов (57 кг), Расул Джавадзаде (61 кг), Юсиф Нагизаде (65 кг), Фуад Гасанов (+65 кг).

Среди девушек победителями стали Эда Эрен (55 кг), Гюльназ Абдуллаева (59 кг), Алия Мамедли (+59 кг).

В соревнованиях участвуют 959 спортсменов из 78 клубов.