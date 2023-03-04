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В Азербайджане состоялся турнир по гольфу среди послов зарубежных стран

В Азербайджане состоялся турнир по гольфу среди послов зарубежных стран В Баку по случаю Дня физкультуры и спорта 5 марта был проведен турнир по гольфу среди действующих в Азербайджане послов иностранных государств
Индивидуальные
4 марта 2023 г. 14:40
В Азербайджане состоялся турнир по гольфу среди послов зарубежных стран

В Баку по случаю отмечаемого 5 марта Дня физкультуры и спорта проведен турнир по гольфу среди глав аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса.

Как сообщает Report, в турнире приняли участие сотрудники нескольких посольств и дипломатических миссий.

В напряженной спортивной борьбе на гольф-поле, продолжавшейся около 2 часов, победили представители Азербайджана Фуад Мусаев и Эльман Рзаев.

Второе место занял представитель Общества Красного Креста в Азербайджане Касарес Грасия Игнасио. Сотрудники представительства Европейского Союза в Азербайджане Питер Фисинджер и Тофик Эфендизаде завоевали третье место.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Федерации гольфа Азербайджана Рауф Халилов и вице-президент Федерации Анар Азимов вручили награды победителям соревнования.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici ölkə səfirlikləri arasında qolf turniri keçirilib

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