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В Азербайджане состоялись соревнования по гребле среди сотрудников госструктур

В Азербайджане состоялись соревнования по гребле среди сотрудников госструктур В Азербайджане организованы соревнования по гребле среди сотрудников государственных структур.
Индивидуальные
7 июня 2024 г. 20:02
В Азербайджане состоялись соревнования по гребле среди сотрудников госструктур

В Азербайджане организованы соревнования по гребле среди сотрудников государственных структур.

Как сообщает Report, мероприятие организовано совместно Министерством молодежи и спорта и Федерация каноэ и гребли Азербайджана, при поддержке компании Push 30.

В соревнованиях приняли участие 23 мужчин и 6 женщин из Министерства молодежи и спорта, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Управления Приморского бульвара, Госнефтекомпании SOCAR, Бакинского морского торгового порта, Государственного комитета статистики, ЗАО ”Каспийское морское пароходство", Министерства труда и социальной защиты населения и ОАО "Азеришыг".

В мужской индивидуальной гонке сотрудник SOCAR Этибар Асадов финишировал первым. Представитель Министерства труда и социальной защиты Али Дадашов занял 2-е место, а другой сотрудник SOCAR Эльшад Керимов - 3-е.

Среди женщин представительница Министерства молодежи и спорта Илаха Челебиева заняла 1-е место. Сотрудники ЗАО "Каспийское морское пароходство" Жанна Мамедова и Татьяна Сребная заняли 2-е и 3-е места соответственно.

В смешанной командной гонке лучший результат показала пара Этибар Асадов - Илаха Гаджиева из SOCAR. Пара Микаил Протасов - Жанна Мамедова из ЗАО "Каспийское морское пароходство" заняла 2-е место, а пара Гусейн Гулиев - Рена Алиева из Министерства молодежи и спорта - 3-е место.

Победители и призеры были награждены медалями, дипломами и подарками от Министерства молодежи и спорта и Федерации каноэ и гребли Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət qurumları arasında avarçəkmə yarışı keçirilib

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