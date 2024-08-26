В Азербайджане состоится чемпионат по рапиду и блицу

В Азербайджане состоится чемпионат среди мужчин и женщин по быстрым (рапид) и молниеносным (блиц) шахматам.

В Азербайджане состоится чемпионат среди мужчин и женщин по быстрым (рапид) и молниеносным (блиц) шахматам.

Как сообщили Report в Федерации шахмат Азербайджана, в чемпионате страны смогут участвовать мужчины, обладающие рейтингом ФИДЕ (классические, рапид или блиц) выше 2 100 и женщины с рейтингом выше 2 000.

Призовой фонд чемпионата Азербайджана составит 8 тыс. манатов, из которых 5 тыс. манатов будет разыграно в мужском турнире, 3 тыс. манатов - в женском.

Чемпионат Азербайджана пройдет с 4 по 7 октября. Он является отборочным к Чемпионату мира по рапиду и блицу. Занявшие первые 3 места шахматисты отправятся на чемпионат мира в Нью-Йорк (США).