    В Азербайджане пройдет чемпионат по рапиду и блицу

    • 11 сентября, 2025
    • 15:52
    В Азербайджане пройдет чемпионат по рапиду и блицу

    В Баку пройдет чемпионат Азербайджана по рапиду и блицу среди мужчин и женщин.

    Как сообщает Report, соревнование, организованное Федерацией шахмат Азербайджана, пройдет с 4 по 8 декабря и будет состоять из 9 туров по швейцарской системе.

    В чемпионате могут принять участие шахматисты с рейтингом ФИДЕ (классика, рапид или блиц) выше 2100 среди мужчин и выше 2000 среди женщин.

    Призовой фонд соревнования составляет 10 000 манатов. Из этой суммы 6000 манатов будет разыграно в мужском турнире, а 4000 манатов - в женском.

    Система соревнований и число туров могут меняться в зависимости от числа участников.

    Отметим, что шахматисты, занявшие первые 3 места в чемпионате Азербайджана, будут направлены на чемпионат мира, который пройдет в Катаре.

