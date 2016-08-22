В сентябре в Азербайджане пройдет чемпионат по компьютерным играм

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В Баку 2-4 сентября состоится X Национальный чемпионат по компьютерным играм, сообщает Report со ссылкой на Федерацию киберспорта Азербайджана.

Чемпионат состоится по следующим играм: FIFA, HearthStone, Counter Strike: Global Offensive, DOTA 2, PointBlank, League of Legends.

Регистрация на индивидуальное и командное участие продлится до 22 августа. Заполненные для регистрации формы необходимо отправить на 2016cybersport@gmail.com.

Финал чемпионата состоится в отеле "Badamdar" 3-4 сентября.

Организатором чемпионата выступает Федерация киберспорта республики и Министерство молодежи и спорта.