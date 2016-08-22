 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В сентябре в Азербайджане пройдет чемпионат по компьютерным играм

    Финал чемпионата состоится в отеле Kempinski 3-4 сентября

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В Баку 2-4 сентября состоится X Национальный чемпионат по компьютерным играм, сообщает Report со ссылкой на Федерацию киберспорта Азербайджана.

    Чемпионат состоится по следующим играм: FIFA, HearthStone, Counter Strike: Global Offensive, DOTA 2, PointBlank, League of Legends.

    Регистрация на индивидуальное и командное участие продлится до 22 августа. Заполненные для регистрации формы необходимо отправить на 2016cybersport@gmail.com. 

    Финал чемпионата состоится в отеле "Badamdar" 3-4 сентября.

    Организатором чемпионата выступает Федерация киберспорта республики и Министерство молодежи и спорта.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi