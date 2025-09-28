В Азербайджане определились очередные медалисты III Игр СНГ.

Как сообщает Report, в Гянджинском дворце спорта стартовали соревнования по плаванию.

Вначале были определены призеры в женском заплыве вольным стилем на дистанции 800 метров.

Российская спортсменка Анастасия Чернышова заняла первое место, ее соотечественница Валерия Бразниченко - второе, а Ксения Мастович из Беларуси - третье.

Азербайджанская пловчиха Анастасия Гнуссина разместилась на четвертой позиции.