    Индивидуальные
    • 28 сентября, 2025
    • 10:33
    В Азербайджане определились очередные медалисты III Игр СНГ.

    Как сообщает Report, в Гянджинском дворце спорта стартовали соревнования по плаванию.

    Вначале были определены призеры в женском заплыве вольным стилем на дистанции 800 метров.

    Российская спортсменка Анастасия Чернышова заняла первое место, ее соотечественница Валерия Бразниченко - второе, а Ксения Мастович из Беларуси - третье.

    Азербайджанская пловчиха Анастасия Гнуссина разместилась на четвертой позиции.

