В Азербайджане определились очередные медалисты III Игр СНГ
Индивидуальные
- 28 сентября, 2025
- 10:33
В Азербайджане определились очередные медалисты III Игр СНГ.
Как сообщает Report, в Гянджинском дворце спорта стартовали соревнования по плаванию.
Вначале были определены призеры в женском заплыве вольным стилем на дистанции 800 метров.
Российская спортсменка Анастасия Чернышова заняла первое место, ее соотечественница Валерия Бразниченко - второе, а Ксения Мастович из Беларуси - третье.
Азербайджанская пловчиха Анастасия Гнуссина разместилась на четвертой позиции.
