Халил Мутлу: В Азербайджане нет никаких причин, чтобы не воспитать хороших тяжелоатлетов

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ "Сюда я приехал увидеть молодых спортсменов и отдохнуть".

Как сообщает Report, об этом на проведенной пресс-конференции сказал находящийся в Баку с визитом 3-кратный олимпийский чемпион Турции по тяжелой атлетике, 5-кратный чемпион мира и 10-кратный чемпион Европы Халил Мутлу.

Он напомнил, что впервые посетил Баку по приглашению бывшего главного тренера женской волейбольной сборной Азербайджана Фаика Гараева и назвал его своим близким другом.

46-летний ветеран спорта сказал, что для воспитания олимпийских чемпионов для молодежи нужно создавать хорошие условия: "Все виды спорта – долгий и изнурительный путь. В Азербайджане нет никаких причин, чтобы не воспитать хороших тяжелоатлетов".

Х.Мутлу заявил, что откажет, если получит предложение на должность главного тренера сборной Азербайджана: "В своей стране я был кандидатом на пост президента Федерации тяжелой атлетики Турции. При таком раскладе, заниматься тренерской деятельностью будет неверно. Тренерское дело трудное, требует терпения. Моя цель стать руководителем федерации".

Ветеран спорта пошутил, что если когда-то то и приедет в Азербайджан как тренер, то только ради денег.

По его словам, в современном спорте одной из самых больших проблем остается допинг: "Допинг – воровство. Я сам в 2005 году был наказан из-за допинга. Хотя моей целью не было использование допинга, в составе лекарства, которое я принимал, нашли запрещенные вещества".