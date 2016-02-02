​В Азербайджане награждены лица, имеющие заслуги в развитии паралимпийского движения - СПИСОК

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении лиц, имеющих заслуги в развитии паралимпийского движения в Азербайджане.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю 20-летнего юбилея создания Национального паралимпийского комитета Азербайджанской Республики и за заслуги в развитии паралимпийского движения в Азербайджане награждаются следующие лица:

орденом "Достлуг"

Филип Кревен

орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

Рагимов Ильгар Эльхан оглу

медалью "Терегги"

Адилов Тахир Ализаман оглу

Ахмедов Афган Нурбал оглу

Ахмедов Мехти Нариман оглу

Гамидов Шаиг Мамед оглу

Гусейнов Эльшан Алигара оглу

Ибишев Ильгар Аскер оглу

Керимова Вюсаля Акиф гызы

Кесеменско Рамин Ильхам оглу

Гасымов Натиг Мисир оглу

Мамедов Вюгар Энвер оглу

Шахтахтинский Октай Адиль оглу

Велиева Зиньет Сайяд гызы.

Согласно другому распоряжению главы государства, по случаю 20-летнего юбилея создания Национального паралимпийского комитета Азербайджанской Республики и за заслуги в развитии паралимпийского движения в Азербайджане "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" награждаются:

Абдуллаев Захир Абдулла оглу

Билалов Зейнидин Долгатович

Джульфаев Алаверди Абасович

Энтони Сейнсбури

Гаджизаде Тарлан Азиз оглу

Гасанов Гусейн Исмаил оглу

Ибрагимов Рамин Эльдар оглу

Исмайлов Гюндуз Ариф оглу

Мехтиев Вюгар Намизед оглу

Мамедов Тофиг Фаиг оглу

Мурадов Эльчин Тофиг оглу

Мусаев Олохан Исаевич

Панютин Олег Викторович

Пронина Натали Александровна

Сардаров Керим Алигулу оглу

Сотников Виталий Николаевич

Султанова Афаг Вагиф гызы

Сулейманов Афиг Мамед оглу

Таранова Елена Ивановна

Тахмазов Сергей Мехтиевич.