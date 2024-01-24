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В Азербайджане будут развивать лыжный фристайл могул

В Азербайджане будут развивать лыжный фристайл могул Президент Федерации зимних видов спорта Азербайджана Фуад Нагиев обсудил с делегацией во главе с японским экспертом по могулу Жиро Миямото развитие зимних видов спорта и популяризацию лыжного фристайла могул в Азербайджане.
Индивидуальные
24 января 2024 г. 16:59
В Азербайджане будут развивать лыжный фристайл могул

Президент Федерации зимних видов спорта Азербайджана Фуад Нагиев обсудил с делегацией во главе с японским экспертом по могулу Жиро Миямото развитие зимних видов спорта и популяризацию лыжного фристайла могул в Азербайджане.

Как сообщает Report, Нагиев напомнил, что туристический центр "Шахдаг" в Азербайджане недавно получил право на проведение международных горнолыжных соревнований.

По его словам, в центре "Шахдаг" также есть все условия для проведения международных соревнований по могулу.

Миямото напомнил, что в 2023 году провел в центре "Шахдаг" мастер-класс для любителей и инструкторов по могулу, и подчеркнул, что готов оказать поддержку в популяризации этой дисциплины в Азербайджане.

Отметим, что могул входит в программу зимних Олимпийских игр с 1988 года.

27-28 января в туристическом центре "Шахдаг" при поддержке посольства Японии пройдет очередной мастер-класс по могулу.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan to develop freestyle mogul skiing
Версия на азербайджанском языке ФотоXizək fristaylının moqul növünün Azərbaycanda inkişafı müzakirə olunub

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