Азербайджан делает ставку на паровой риформинг метана для производства голубого водорода

Азербайджан намерен развернуть крупномасштабное производство голубого и зеленого водорода с целью декарбонизации труднодоступных для электрификации отраслей экономики.

Как передает Report, соответствующие положения зафиксированы в долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития страны.

Согласно данному документу, Азербайджан отводит водороду центральную роль в процессе перевода тяжелой промышленности и энергетического сектора на безуглеродную модель функционирования. Принимая во внимание уже сложившуюся газотранспортную инфраструктуру, на начальном этапе наиболее рентабельным признается выпуск голубого водорода посредством парового риформинга метана (SMR) с применением технологий улавливания и хранения углекислого газа (CCUS), позволяющих задерживать до 85% образующихся выбросов CO₂. Излишки генерации из возобновляемых источников в дальнейшем планируется использовать для электролизного производства зеленого водорода, ориентированного как на внутреннее потребление энергоемкими отраслями, так и на перспективные экспортные направления.

Электроэнергетическая отрасль Азербайджана, доля которой в совокупных выбросах страны в 2022 году составляла порядка 21% (14,4 млн тонн CO₂ экв.), призвана стать фундаментом для широкомасштабной электрификации национального хозяйства.

Как отмечается в стратегии, технический потенциал возобновляемой энергетики в республике превышает 135 ГВт на суше и 157 ГВт в акватории Каспийского моря, тогда как экономически обоснованный потенциал оценивается на уровне 27 ГВт (в том числе 23 ГВт солнечной генерации, 3 ГВт ветровой, 520 МВт малой гидроэнергетики горных рек и 380 МВт биоэнергетики). Документ также предполагает значительное укрепление высоковольтных линий электропередач, возведение новых подстанций и интеграцию цифровых систем управления (SCADA, ADMS, GIS), что обеспечит снижение технических потерь в распределительных сетях на 1-2%. В целях компенсации прерывистого характера выработки ВИЭ и поддержания устойчивости энергосистемы запущено внедрение систем длительного хранения энергии (LDES). В частности, компания "АзерЭнержи" уже ввела в эксплуатацию батарейные накопители суммарной мощностью 250 МВт.

В соответствии с Национальной водородной стратегией, подготовленной Министерством энергетики Азербайджана при содействии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), при условии жизнеспособности технологии CCS (улавливания и хранения углерода) голубой водород станет наиболее экономически привлекательным видом водорода в стране. Его себестоимость составит 2,87 евро за килограмм, где 1,98 евро приходится на энергетические затраты, 0,31 евро - на капитальные вложения (CAPEX), а 0,59 евро - на эксплуатационные расходы (OPEX). Вместе с тем получение зеленого водорода на базе возобновляемых источников энергии сопряжено с более высокими издержками. При среднем масштабе производственного объекта его цена достигнет 4,02 евро за килограмм (из них 2,52 евро - энергозатраты, 1,2 евро - CAPEX, 0,3 евро - OPEX). Тем не менее совершенствование технологических процессов способно снизить стоимость до 3,6 евро за килограмм (энергозатраты - 2,55 евро, CAPEX - 0,84 евро, OPEX - 0,21 евро).

Для сопоставления: средняя стоимость зеленого водорода в странах Европейского союза достигает 5,05 евро за килограмм. В структуре этих расходов 2,74 евро составляют затраты на энергию, 1,85 евро - капитальные вложения, 0,46 евро - операционные издержки.