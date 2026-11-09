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    Азербайджан делает ставку на паровой риформинг метана для производства голубого водорода

    Энергетика
    • 09 ноября, 2026
    • 12:29
    Азербайджан делает ставку на паровой риформинг метана для производства голубого водорода

    Азербайджан намерен развернуть крупномасштабное производство голубого и зеленого водорода с целью декарбонизации труднодоступных для электрификации отраслей экономики.

    Как передает Report, соответствующие положения зафиксированы в долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития страны.

    Согласно данному документу, Азербайджан отводит водороду центральную роль в процессе перевода тяжелой промышленности и энергетического сектора на безуглеродную модель функционирования. Принимая во внимание уже сложившуюся газотранспортную инфраструктуру, на начальном этапе наиболее рентабельным признается выпуск голубого водорода посредством парового риформинга метана (SMR) с применением технологий улавливания и хранения углекислого газа (CCUS), позволяющих задерживать до 85% образующихся выбросов CO₂. Излишки генерации из возобновляемых источников в дальнейшем планируется использовать для электролизного производства зеленого водорода, ориентированного как на внутреннее потребление энергоемкими отраслями, так и на перспективные экспортные направления.

    Электроэнергетическая отрасль Азербайджана, доля которой в совокупных выбросах страны в 2022 году составляла порядка 21% (14,4 млн тонн CO₂ экв.), призвана стать фундаментом для широкомасштабной электрификации национального хозяйства.

    Как отмечается в стратегии, технический потенциал возобновляемой энергетики в республике превышает 135 ГВт на суше и 157 ГВт в акватории Каспийского моря, тогда как экономически обоснованный потенциал оценивается на уровне 27 ГВт (в том числе 23 ГВт солнечной генерации, 3 ГВт ветровой, 520 МВт малой гидроэнергетики горных рек и 380 МВт биоэнергетики). Документ также предполагает значительное укрепление высоковольтных линий электропередач, возведение новых подстанций и интеграцию цифровых систем управления (SCADA, ADMS, GIS), что обеспечит снижение технических потерь в распределительных сетях на 1-2%. В целях компенсации прерывистого характера выработки ВИЭ и поддержания устойчивости энергосистемы запущено внедрение систем длительного хранения энергии (LDES). В частности, компания "АзерЭнержи" уже ввела в эксплуатацию батарейные накопители суммарной мощностью 250 МВт.

    В соответствии с Национальной водородной стратегией, подготовленной Министерством энергетики Азербайджана при содействии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), при условии жизнеспособности технологии CCS (улавливания и хранения углерода) голубой водород станет наиболее экономически привлекательным видом водорода в стране. Его себестоимость составит 2,87 евро за килограмм, где 1,98 евро приходится на энергетические затраты, 0,31 евро - на капитальные вложения (CAPEX), а 0,59 евро - на эксплуатационные расходы (OPEX). Вместе с тем получение зеленого водорода на базе возобновляемых источников энергии сопряжено с более высокими издержками. При среднем масштабе производственного объекта его цена достигнет 4,02 евро за килограмм (из них 2,52 евро - энергозатраты, 1,2 евро - CAPEX, 0,3 евро - OPEX). Тем не менее совершенствование технологических процессов способно снизить стоимость до 3,6 евро за килограмм (энергозатраты - 2,55 евро, CAPEX - 0,84 евро, OPEX - 0,21 евро).

    Для сопоставления: средняя стоимость зеленого водорода в странах Европейского союза достигает 5,05 евро за килограмм. В структуре этих расходов 2,74 евро составляют затраты на энергию, 1,85 евро - капитальные вложения, 0,46 евро - операционные издержки.

    Голубой водород Зеленый водород Возобновляемые источники энергии (ВИЭ)
    Azərbaycan mavi hidrogen istehsalı üçün metanın buxar reforminqinə üstünlük verir
    Azerbaijan betting on steam methane reforming to produce blue hydrogen
    44 filmi
    44 filmi

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