В 1/4 финала чемпионата мира вышли еще три азербайджанских боксера

Азербайджанские боксеры вышли в 1/4 финала чемпионата мира в черногорском городе Будва.

Азербайджанские боксеры вышли в 1/4 финала чемпионата мира в черногорском городе Будве.

Как передает Report, в 1/8 финала Таги Насибов (57 кг) одержал уверенную победу в двух раундах над Матасом Григорианасом (Литва). В следующем этапе он встретится с Эриком Арстамяном (Армения).

Магомедали Гасымзаде (60 кг) одолел Армина Сантоса Мансилью (Мексика) со счетом 4:1 (29:28, 30:27, 29:28, 29:28, 28:29). На пути к полуфиналу он встретится с Сандро Спикой (Франция).

Айнур Микаилова (57 кг) уверенно победила Габриэлу Чиоробу (Румыния) во втором раунде. В 1/4 финала она проведет бой против Реки Варга Сарайи (Венгрия).

Ранее в 1/4 финала чемпионата мира вышли Билалхабаши Назаров (48 кг), Зидан Гумбатов (51 кг), Омер Асланлы (54 кг) и Али Абдуллаев.

Отметим, что чемпионат мира завершится 3 ноября.