О нас

Международный турнир "Мемориал Вугара Гашимова-2022" пройдет в декабре

Международный турнир "Мемориал Вугара Гашимова-2022" пройдет в декабре Утверждено время проведения VIII международного шахматного турнира "Мемориал Вугара Гашимова-2022".
Индивидуальные
24 ноября 2022 г. 13:27
Международный турнир Мемориал Вугара Гашимова-2022 пройдет в декабре

VIII международный шахматный турнир "Мемориал Вугара Гашимова-2022" пройдет 17-24 декабря.

Как передает Report, генеральный директор турнира Анар Аллахвердиев на пресс-конференции сообщил, что уже известны 2 участника соревнований. Это Шахрияр Мамедъяров и румын Ричард Раппорт.

По словам Аллахвердиева, имена других шахматистов и призовой фонд будут оглашены в ближайшее время.

Генеральный директор добавил, что турнир можно оценить как подготовку к чемпионату мира по рапиду и блицу, который пройдет в Казахстане.

VIII международный шахматный турнир "Мемориал Вугара Гашимова-2022" будет организован при спонсорстве SOCAR.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "Vüqar Həşimov Memorialı-2022" turnirinin vaxtı dəqiqləşib

Самое читаемое

В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
23 ноября 2022 г. 13:55
В Азербайджане вносятся изменения в порядок подсчета страхового стажа при определении размера пенсии
В Азербайджане вносятся изменения в порядок подсчета страхового стажа при определении размера пенсии
18 ноября 2022 г. 12:33
Со следующего года работающие в Карабахе специалисты получат льготы
Со следующего года работающие в Карабахе специалисты получат льготы
18 ноября 2022 г. 12:31
СМИ: В Запорожской области Украины жестоко убили семью с двумя детьми
ФотоСМИ: В Запорожской области Украины жестоко убили семью с двумя детьми
19 ноября 2022 г. 05:29
Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России
Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России
23 ноября 2022 г. 00:06
В Украине создан тюркский батальон Туран
В Украине создан тюркский батальон "Туран"
21 ноября 2022 г. 06:31
Китайский дракон запаздывает на Южный Кавказ
Китайский "дракон" запаздывает на Южный Кавказ
22 ноября 2022 г. 14:45
В тебризской тюрьме произошла драка из-за оскорбления флага Азербайджана, ранен активист
В тебризской тюрьме произошла драка из-за оскорбления флага Азербайджана, ранен активист
17 ноября 2022 г. 14:50
Назван главный фаворит ЧМ- 2022 в Катаре
Назван главный фаворит ЧМ- 2022 в Катаре
19 ноября 2022 г. 09:09
Анар Ахундов назначен членом Наблюдательного совета SOCAR
Анар Ахундов назначен членом Наблюдательного совета SOCAR
17 ноября 2022 г. 16:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi