Международный турнир "Мемориал Вугара Гашимова-2022" пройдет в декабре

Утверждено время проведения VIII международного шахматного турнира "Мемориал Вугара Гашимова-2022".

VIII международный шахматный турнир "Мемориал Вугара Гашимова-2022" пройдет 17-24 декабря.

Как передает Report, генеральный директор турнира Анар Аллахвердиев на пресс-конференции сообщил, что уже известны 2 участника соревнований. Это Шахрияр Мамедъяров и румын Ричард Раппорт.

По словам Аллахвердиева, имена других шахматистов и призовой фонд будут оглашены в ближайшее время.

Генеральный директор добавил, что турнир можно оценить как подготовку к чемпионату мира по рапиду и блицу, который пройдет в Казахстане.

VIII международный шахматный турнир "Мемориал Вугара Гашимова-2022" будет организован при спонсорстве SOCAR.